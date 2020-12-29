إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة إسرائيلية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "‎متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة دون أن تعبر إلى مناطق الغلاف".وستبدأ الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، مناورة عسكرية وصفتها بالضخمة، يشارك فيها 12 فصيلًا فلسطينيًا، فيما سيتخللها عمليات إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر، كما سيتم خلالها محاكاة تنفيذ هجوم على مواقع عسكرية إسرائيلية.