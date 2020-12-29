مقتل 5 أشخاص بانفجار صهريج الوقود فى العراق

لقي 5 أشخاص مصرعهم، مساء الإثنين، جراء انفجار صهريج محمل بوقود البنزين في محافظة ديالى العراقية، وفقما أخبرت وكالة "شفق نيوز"، نقلا عن مصدر لها.وأوضح المصدر أن "صهريجا محملا بوقود البنزين اندلعت فيه النيران ثم انفجر على طريق قضاء الخالص- كركوك في منطقة دور الزراعة شمالي الخالص".وأضاف أن الحادث تسبب بمقتل 5 أشخاص بمن فيهم سائق الصهريج، كما أنه تسبب أيضا في احتراق 3 سيارات تقل مدنيين، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء والإسعافات هرعت الى مكان الحادث.