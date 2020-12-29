«القومى للترجمة» يصدر الطبعة الثالثة لقاموس المصطلحات السياسية

صدرت عن المركز القومي للترجمة الطبعة الثالثة من "قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية (روسي - عربي) من ترجمة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي٬ وتقديم محمد أنور إبراهيم.كانت الطبعة الأولى قد صدرت بالرياض في 2008 وتضم 15 ألف كلمة٬ وصدرت الطبعة الثانية بالقاهرة في عام 2009 عن المركز القومي للترجمة.وتصدر هذا العام الطبعة الثالثة مزودة ومنقحة بعد انضمام الدكتور محمد عبد الفتاح، مدرس اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الذي أضاف العديد من المصطلحات٬ ليرتفع عدد المصطلحات إلى 20 ألف مفردة وتركيب.وبحسب مترجم المعجم "الجبالي": هذا المعجم هام لطلاب اللغة الروسية في العالم العربي وللمترجمين المتخصصين في شئون السياسة والاقتصاد، وكذا الروس المستعربين ويضم أغلب المصطلحات السياسية والاقتصادية التي استقرت في اللغة الروسية.كما يضم المعجم قائمة بأهم الاختصارات في اللغة الروسية ومقابلها بالعربية وقائمة بأهم المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وكذا الوزارات والهيئات الروسية وترجمتها إلى العربية.