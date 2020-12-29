«التنوير فى أوروبا الحديثة» ندوة بمركز الحرية للإبداع.. الليلة

ضمن سلسلة ندوات تراث التنوير في الشرق والغرب٬ تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ لقاء جديد يديره ويقدمه الدكتور أشرف منصور، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية٬ تحت عنوان «التنوير في أوروبا الحديثة».وتتطرق الندوة إلي بداية عصر التنوير، ومدى ارتباطه بالثورة العلمية في القرن السابع عشر، وكيف بلغ عصر التنوير أوجَه في الثورة الفرنسية (1789-1799) وتبعتها الفترة الرومانسية.كما تتناول الندوة، كيف أنّ بذور الأفكار الفلسفية هي التي أدت إلى التنوير٬ والصراع الدموي الطويل٬ الذي خاض معظمه بسبب الدين وأفضى إلى اضطراب اجتماعي كبير٬ ولكن وبعد قرون من الاستغلال وسوء المعاملة من قِبل الملكيات والكنيسة، غضب المواطنون العاديّون في أوروبا وبدأوا في الكتابة والتحدث مما مهد لعصر التنوير الأوروبي الحديث.