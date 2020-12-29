قراءة فى مشروع أمبرتو أيكو النقدى جديد دار «رؤية»

صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع٬ مؤخرا كتاب بعنوان "حدود التأويل.. قراءة في مشروع أمبرتو أيكو النقدي" من تأليف الباحث وحيد بن بوعزيز.وفي مقدمته للكتاب يقول "بو عزيز": يتضح من الكتب والمقالات التي كتبها أمبرتوإيكو، أن لهذا الكاتب باعًا طويلًا في السيميائيات الثقافية، لهذا نجده يشتغل على أنساق دالة: مثل النصوص الجمالية واللغة والإشهار والصورة السينمائية والموضة والفولكلور، كما نجده مرات أخرى له تجارب في الكتابة التاريخية؛ خاصة ما يشوب القرون الوسطي في أوروبا، ومرات في الفلسفة؛ خاصة معالجة بعض الأزمات الأبستمولوجية التي مست ميدان فلسفة اللغة٬ كما لا ننسي أن إيكو له خاصية أخرى، تكاد تقل عند النقاد الآخرين، تتمثل في كتابة الرواية وكتابة الرحلات.دعانا هذا الكم الهائل من الميادين والمقاربات، إلي تحديد موضوع بحثنا؛ لأنه يستحيل لملمة هذا الشتات النظري الكثيف في دراسة واحدة، لهذا حاولنا أن نقارب الرؤية النظرية التي أولاها إيكو في الخطاب النقدي الأدبي لميدان الحكاية والسرد، مستثمرين في ذلك أهم المحطات النظرية والتطبيقية التي أدلي فيها برأيه.