نائب عن تنسيقية «شباب الأحزاب» يعلن تضامنه مع الطالب الجامعى المفصول

أُعلن خالد بدوي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضامنه الكامل مع الطالب مصطفى محمد مصطفى شعلان بمركز شبراخيت - البحيرة؛ ضد قرار مُجازاة طالب بفصله من كليته لمدة عام جامعي إثر مداخَلة تليفزيونية للتليفزيون المصري - القناة الأولى.وأهاب بدوي في بيان له، بالسيد رئيس الجامعة لاتخاذ اجراءات تضمن حَق الطالب في حُرية التعبير عن رأيه؛ طالما أنه لم يتعدَ حدود الالتزام بالتقاليد والأَعراف داخل الحَرَم الجامعي.كما شدد على أهمية التواصل الذي يخلق حالةً تربوية بين ادارة الجامعة وطلابها؛ فهُم نواة لرجال الغَد القريب الذي نطمَح فيه للوصول إلى اعدادهم الاعداد الأمثل لمواجهة تحديات العالم القادِمة.