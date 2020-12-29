شاب يروج شائعة عن اختفاء شقيقه عقب ضبطه بـ33 بندقية فى مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب لقيامه بنشر شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإدلائه بمعلومات كاذبة حول اختفاء شقيقه بسيارته الأجرة أثناء عودته من محافظة مرسى مطروح إلى محافظة أسيوط وبصحبته بعض الركاب وتم غلق الهاتف المحمول الخاص به.وبالفحص تبين ضبطه وآخر حال استقلالهما السيارة المشار إليها بمنطقة العلمين بمطروح وعثر بداخل السيارة على 33 بندقية خرطوش.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاب للعرض على النيابة العامة للتحقيق.