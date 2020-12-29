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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقى لقاحات كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:21 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا، إن بلاده ترغب في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد 19-.

وستتم دعوة كل مواطن للحصول على اللقاح، وهو أمر تطوعي.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين سيرفضون التطعيم سيتم إدراجهم في السجل، حسبما قال إيا لمحطة لا سيكستا التلفزيونية.

وأوضح الوزير أنه لن يتم الكشف علنا عن ذلك السجل وسيخضع لقواعد صارمة لحماية البيانات، وإن كانت تلك البيانات ستتاح "للشركاء الأوروبيين".

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أطلقت إسبانيا حملة التطعيمات يوم الأحد. وكانت أراسيلي هيدالجو، وهي امرأة عمرها 96 عامًا من جوادالاخارا، أول شخص في البلاد يتلقى اللقاح.

وعلى مدى الأسابيع الـ 12 المقبلة، تتوقع إسبانيا أن تحصل على حوالي 6ر4 مليون جرعة لقاح، يمكن من خلالها تطعيم ما يصل إلى 3ر2 مليون شخص.

وتأمل إسبانيا البالغ عدد سكانها 47 مليون نسمة في تطعيم أغلبية السكان بحلول منتصف العام المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ليل الإثنين عن وفاة 298 شخصا إضافيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد جراء الجائحة
حتى الآن إلى أكثر من 50 ألف شخص.

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