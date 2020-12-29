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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير فؤاد عن معرضه الأحدث: لوحاته تستعير حكايات ألف ليلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
سمير فؤاد
سمير فؤاد
نضال ممدوح
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يفتتح في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء٬ بقاعة بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، المعرض الفردي للفنان سمير فؤاد، والذي يقام بعنوان "وسكتت عن الكلام المباح"، ويستمر المعرض حتى 20 يناير 2021.

وعن المعرض قال "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": يضم حوالى عشرين لوحة منفذة بخامة الألوان الزيتية، ومحوره الأساسي هو الجسد٬ الوعاء الذى نسكن فيه والأحاسيس التى تتحكم فيه والتضاد بين الشهوة والخوف من الفناء وأحيانا الامتزاج بينهما، واللوحات تستعير الحالة التى تثيرها قصص ألف ليلة ولكن بصورة غير مباشرة فهى لا تسرد وإنما تمثل حالة حسية.

وأضاف: سكتت شهرزاد لكي تؤجل ساعة القضاء المسلط على رقبتها وتكسب لحياتها فجرًا جديدًا.. ما بين "بلغنى أيها الملك السعيد" وسكوتها كانت تداعب خيال السلطان المطعون فى كرامته المتعطش للانتقام بحكايات تهيج خياله عن الجنس والسلطة والعفاريت والمردة.

يتسيد الجسد فضاء الليالي بحضور طاغٍ ويتمثل فيه قطبا الرغبة الدافعة لاستمرار الحياة٬ شبق الجنس والنفور من الموت٬ يتجسدان في شهريار الذي - بسلطة مطلقة - يملك جسدها وحياتها وأيضًا جسد وحياة من سيلحقون بها، ويتجسدان فى حكايات مشحونة بالجنس والخيانة والثروة والدماء٬ كما يتجسدان في شهرزاد التي تعطيه بجسدها ومكرها وخيالها ما يبرد عنده نار الرغبة يومًا بعد يوم٬ سلطة الجسد والشبق مقابل سلطة المال والنفوذ، صراع يمتد من ليلة لأخرى لألف ليلة أو لأبد الآبدين.

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