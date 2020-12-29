أسعار النفط تنخفض مع طغيان القلق بشأن الطلب على تحفيز أمريكى

تراجعت أسعار النفط مساء الإثنين مع طغيان القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود واحتمالات زيادة في إنتاج أوبك+ على أجواء تفاؤل بشأن حزمة تحفيزية في الولايات المتحدة.وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 43 سنتا، أو 0.84بالمئة، لتسجل عند التسوية 50.86 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 52.02 دولار.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا، أو1.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 47.62 دولار للبرميل.وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "مازلنا نركز على هذه الجائحة وما سيجلبه يناير... احتمالات المزيد من الإغلاقات تلوح في الأفق."وتترقب السوق اجتماعا في الرابع من يناير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهما روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.وتخفف المجموعة تخفيضات قياسية في إنتاج النفط أجرتها هذا العام لدعم السوق.ومن المنتظر أن تزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير، وتؤيد روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير.ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المتوقع أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات المنتجات المكررة.