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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: ضبط «دفعة أولى» من فدية منِحت للإفراج عن رهائن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
وكالات
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ضبط الجيش الجزائري مبلغ 80 ألف يورو قال إنه جزء من "فدية" حصل عليها جهاديون في مقابل إطلاق سراح أربعة رهائن من بينهم رهينة فرنسية في مالي في أكتوبر، بحسب وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة، في بيان الإثنين، "كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة مخابئ للإرهابيين، واسترجاع مبلغ مالي مقدر بثمانين ألف يورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة بمنطقة الساحل".

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تمت في جبل بولاية جيجل (شمال شرق الجزائر)، واستفادت من معلومات قدمها "الإرهابي المسمى رزقان أحسن المدعو+أبو الدحداح+" الذي ألقي عليه القبض في 16 ديسمبر.

وكانت وزارة الدفاع، في بيان سابق، وصفت "أبو الدحداح" بـ"الإرهابي الخطيرالذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994" أي في بداية الحرب الأهلية (1992-2002) التي أسفرت عن 200 ألف قتيل حسب حصيلة رسمية.

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