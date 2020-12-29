أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الإثنين إنها سجلت 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 مليون إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.وتعرض الرئيس البرازيلي لانتقادات شديدة بسبب إدارته للجائحة في البرازيل التي اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها من 7.5 مليون، وتوفي أكثر من 190 ألفا بكوفيد-19 لتكون ثاني دولة من حيث عدد الوفيات المتصلة بالمرض بعد الولايات المتحدة.