مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة مساء الإثنين.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 10.204 نقطة، أو7.0%، ليصل إلى 97.30403 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30.32 نقطة، أو 9.0%، ليصل إلى 36.3735 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 69.94 نقطة، أو 7.0%، ليصل إلى 42.12899 نقطة.