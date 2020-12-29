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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «البقرة الأرجوانية»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
البقرة الأرجوانية
البقرة الأرجوانية
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"٬ النسخة العربية لرواية "البقرة الأرجوانية" من تأليف سيث جودين٬ وترجمة ربيع هندي.

ومن الرواية نقرأ: إما أن تكون بقرة أرجوانية وإما لا، إما أن تكون مرئيًا ورائعًا، وإما لا. اصنع اختيارك،. اصنع المنتجات الملفتة للنظر التي يبحث الأشخاص المناسبين عنها، وكتاب "البقرة الأرجوانية يوضّح سبب وماهية، وكيفية لفت النظر.

بين طيات هذا الكتاب ستعرف ما هو القاسم المشترك بين آبل وستارباكس، والشركات الرائدة؟ كيف تُحقق نموًا مذهلًا؟ وكيف تترك خلفها العلامات التجارية المعروفة وهي تعاني؟ إن قائمة التحقق القديمة التي يستخدمها المسوقون والتي تضم العناصر التالية: السعر، والترويج، والدعاية لم تعد تنفع. انتهى العصر الذهبي للإعلان، وحان الوقت لإضافة عنصر جديد: البقرة الأرجوانية، وهي التي تصف شيئًا استثنائيًا شيئًا غير بديهي ومثير وغير معقول.

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