العرض المسرحى «العمى» ضمن المهرجان القومى للمسرح

تعرض في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ على خشبة مسرح قصر ثقافة الجيزة٬ مسرحية "العمي" عن رواية الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو٬ والتي تقدمها فرقة مركز طنطا الثقافي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر لمهرجان القومي للمسرح.العرض درماتورج أحمد عصام٬ ديكور وملابس محمود الغريب٬ تأليف موسيقي صادق ربيع٬ استعراضات سمير نصري٬ ومن إخراج السعيد منسى.يتناول العرض المسرحي قصة وباء غامض يصيب إحدى المدن، حيث يصاب أهل هذه المدينة بالعمى فجأة، مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة التي تؤدي إلى تدخل الجيش من أجل السيطرة على الأوضاع، ولكن الوضع يزداد مأساوية حين يتخلى الجيش على الحشود العاجزة والواهنة، ما يؤدي ذلك إلى سيطرة العصابات على ما تبقى من طعام ودواء.