اتهام ألمانى بقتل امرأة فى ولاية تاسمانيا الأسترالية

اتُهم رجل ألماني بالقتل بعد العثور على امرأة ميتة في منزلها في ولاية تاسمانيا الأسترالية، حسبما أفادت تقارير اليوم الثلاثاء.وأفادت صحيفة هوبارت ميركوري بأن رجلا، 27 عاما، قالت الشرطة إنه مواطن ألماني اتُهم رسميا في المحكمة ليل الاثنين بقتل امرأة، 49 عاما، وتم احتجازه.وقال مسؤول الشرطة كريج فوكس إن الرجل وامرأة ألمانية، 25عاما، اعتقلا يوم الإثنين على صلة بجريمة القتل المزعومة، لكن تم إطلاق سراح المرأةدون شرط ودون توجيه اتهامات.وتم العثور على الضحية في غرفة نومها بمنزلها في لونسيستون بشمال تسمانيا يوم السبت بعد مكالمة طوارئ للشرطة أبلغت عن وفاة امرأة.ولم تكشف الشرطة بعد عن سبب الوفاة أو اسم الضحية، لكنها قالت إن تشريح الجثة أكد مقتل المرأة، ولا يزال المنزل مطوقا مع استمرار التحقيقات.