أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-12-2020، حيث ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية وفق التحديثات الأخيرة وما سجله السعر لعيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.
محليًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بقيمة 5 جنيهات صباحا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 824 جنيها للجرام.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.01%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 0.22 دولار، لتسجل الأوقية 1883.6 دولار في تمام الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.
عيار 21 سجل 824 جنيهًا
عيار 24 سجل 941 جنيهًا
الجنيه الذهب 6562 جنيهًا
أونصة الذهب 1890 دولارًا
يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام الدمغ بالليزر في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.
ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.
محليًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بقيمة 5 جنيهات صباحا، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 824 جنيها للجرام.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.01%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 0.22 دولار، لتسجل الأوقية 1883.6 دولار في تمام الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.
أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020
عيار 18 سجل 707 جنيهات
عيار 21 سجل 824 جنيهًا
عيار 24 سجل 941 جنيهًا
الجنيه الذهب 6562 جنيهًا
أونصة الذهب 1890 دولارًا
يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام الدمغ بالليزر في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.
ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.