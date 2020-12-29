رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يشدد القيود بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
أ ش أ
طباعة
شددت جنوب إفريقيا القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن تجاوزت الإصابات حاجز المليون إثر اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا في خطاب متلفز، مساء الإثنين، إن مجلس الوزراء قرر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات المشروبات الكحولية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة.

وأضاف رامافوزا أنه: "يتعين علينا الآن تسوية المنحنى لحماية قدرة نظام الرعاية الصحية لدينا وتمكينه من الاستجابة بفعالية لهذه الموجة الجديدة من العدوى".

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا يبلغ 1004413، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 26735.

موضوعات متعلقة

حقنة مغشوشة تعرض حياة طبيب مصاب بكورونا في كفر الشيخ للخطر

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

الصحة: 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020

صدور النسخة العربية لرواية «البقرة الأرجوانية»

العرض المسرحى «العمى» ضمن المهرجان القومى للمسرح