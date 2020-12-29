145.959 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145.959 إصابة جديدة و1.345 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19.055.869 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 332.246 حالة وفاة.على صعيد متصل، أعلنت ولاية فرجينيا الأمريكية أمس الإثنين، تسجيل ثلاثة الآف و998 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة بالولاية 514 حالة.