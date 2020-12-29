بولندا تسجل 3211 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البولندية، مساء الإثنين، تسجيل 3211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 1261010.ونقلت وكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة، أن 29 من المصابين بالفيروس وافتهم المنية لترتفع مُحصلة الوفيات إلى 27147 حالة، موضحة أن 1005376 شخصًا تماثلوا للشفاء من الوباء.