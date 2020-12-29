تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
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في إطار دخول فصل الشتاء.. يبحث المواطنون والمغتربون أيضًا داخل جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس وتفاصيل درجات الحراراة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، خاصٍة وان مع فصل الشتاء لا يوجد استقرار في حالات الطقس بين «الشبورة - الرياح - المطر - الصقيع والثلج في بعض الاحيان».
وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:
عن امطار محافظات مصر:
1 - أمطار خفيفة ( 20 % تقريبًا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
2 - أمطار خفيفة ( 30 % تقريبًا ) على مناطق من حلايب وشلاتين.
أما عن الرؤية:
1 - الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد تميل لشبورة مائية كثيفة صباحًا على بعضها، كما تتاثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية
2 - البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 25، 1 - 75، 1 والرياح السطحية شمالية غربية.
وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:
حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020وتشهد مصر بدا من فجر اليوم الثلاثاء بامتداد منخفض حاد علي البلاد الوطي والكبري والصغري ايضا، ليأتي الطقس علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائلا للدفئ نهارا، اما عن السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد مائلا للبرودة الشديدة ليلا.
عن امطار محافظات مصر:
1 - أمطار خفيفة ( 20 % تقريبًا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
2 - أمطار خفيفة ( 30 % تقريبًا ) على مناطق من حلايب وشلاتين.
أما عن الرؤية:
1 - الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد تميل لشبورة مائية كثيفة صباحًا على بعضها، كما تتاثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية
2 - البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 25، 1 - 75، 1 والرياح السطحية شمالية غربية.