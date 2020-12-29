مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:58 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع مؤشرات البحث على «جوجل» من قبل المواطنين عن مواعيد القطارات، وذلك نظرًا إلى أنها أسهل وأسرع طريقة مواصلات يستخدمها الركاب.
يكشف «الدستور» في التقرير اليومي عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 29-12-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميز: ( يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة ).
موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيف: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).
موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيف: ( ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).
موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).
موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).
موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15).
موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).
موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05).
موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركاب: ( يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35 ).
موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).
موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).
موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).
وتبذل هيئة السكك الحديد ووزارة النقل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للركاب؛ نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
يكشف «الدستور» في التقرير اليومي عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 29-12-2020
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 29-12-2020:
موعد قطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميز: ( يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة ).
موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيف: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).
موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيف: ( ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).
مواعيد القطارات المميزة اليوم الثلاثاء 29-12-2020:
موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).
موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).
موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15).
موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).
موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05).
موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركاب: ( يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35 ).
موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).
موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).
موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).
وتبذل هيئة السكك الحديد ووزارة النقل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للركاب؛ نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.