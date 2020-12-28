نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار عقار من طابقين بوسط المدينة

نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار عقار من طابقين بوسط المدينة
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:51 م
المنيا ـ على حسينطباعة
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقع انهيار منزل مكون من طابقين بشارع الجزارين بحي وسط المدينة، دون حدوث اصابات، حيث تم اخلاء المنزل، للمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم وتوجيه أوجه الرعاية، رافق نائب المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.
ووجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمني، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار حيث انهارت واجهة العقار تمامًا، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.
تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.
ووجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمني، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار حيث انهارت واجهة العقار تمامًا، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.