نائب محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار عقار من طابقين بوسط المدينة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقع انهيار منزل مكون من طابقين بشارع الجزارين بحي وسط المدينة، دون حدوث اصابات، حيث تم اخلاء المنزل، للمعاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم وتوجيه أوجه الرعاية، رافق نائب المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.تفقد نائب المحافظ، موقع الانهيار لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة، من خلال توفير أوجه الرعاية اللازمة لقاطني العقار، مع إمكانيه توفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار العقار.ووجه نائب المحافظ، بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأهالي العقار المنهار، عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من عمل كردون أمني، كما وجه لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بمعاينة العقار حيث انهارت واجهة العقار تمامًا، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لفصل كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.