حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

قاد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، حملة مساء اليوم الاثنين، يرافقه اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونواب المدينة؛ للمرور على المحلات والكافيهات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على عدم إقامة أي احتفالات برأس السنة تنفيذها لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.كما تم رفع الاشغالات المخالفة من منطقة السوق العمومي، والمرور على كافة المحال والفنادق.