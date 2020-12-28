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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:45 م
جولة اللواء محمد
جولة اللواء محمد همام
حسام فهمي
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قاد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، حملة مساء اليوم الاثنين، يرافقه اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونواب المدينة؛ للمرور على المحلات والكافيهات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على عدم إقامة أي احتفالات برأس السنة تنفيذها لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

كما تم رفع الاشغالات المخالفة من منطقة السوق العمومي، والمرور على كافة المحال والفنادق.
جولة اللواء محمد همام
جولة اللواء محمد همام
جولة اللواء محمد همام
جولة اللواء محمد همام
جولة اللواء محمد همام
جولة اللواء محمد همام

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