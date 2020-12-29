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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يرفع الحصانة عن عسكريين تورطوا فى قتل مواطن

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
جمال جمعة آدم
جمال جمعة آدم
محمد عمر
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وجه قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، الإثنين، برفع الحصانة عن عناصر من قواته بعد تورطهم في مقتل أحد المواطنين.

وقال عميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان مساء اليوم عبر حساب الدعم السريع على موقع "تويتر"، إن هذا القرار جاء بشأن ملابسات وفاة المواطن بهاء الدين نوري بعد تعرضه لإجراءات التحري بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع.

وأضاف: "بعد وفاة المواطن بهاء الدين نوري بالمستشفى تم البدء في الإجراءات القانونية الأولية بقسم شرطة الصافية بحري، وبناءً على ذلك صدر أمر تشريح من النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم تم إعادة التشريح للمرة الثانية بناءً على طلب أسرته".

وأكد البيان أنه بعد صدور نتيجة التقرير الثاني، وفقًا لبيان النائب العام، وجّه قائد قوات الدعم السريع بإيقاف التحقيق فورًا ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهة الذين قاموا بالاعتقال وفقًا لنص المادة (48 2) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013 م وتسليمهم للنيابة العامة.

كما أمر قائد قوات الدعم السريع بتشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتقال والوفاة، استنادا على تقرير الطب الشرعي الأولي.

وتعهد قائد قوات الدعم السريع بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة.

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