أسقف طما يعظ: «كيف نبدأ عامًا جديدًا؟»

عقد الأنبا إسحق، أسقف طما الاجتماع العام الأسبوعي مساء اليوم بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما.وألقى إسحق خلال فعاليات الاجتماع عظة روحية بعنوان "كيف نبدأ عامًا جديدًا؟"، بحضور عدد محدود من أقباط الإيبارشية.وقدم كورال كنيسة السيدة العذراء مريم بطما عددًا من الألحان والترانيم في حضور نيافته، تلاها العظة الروحية، وفي ختام الاجتماع أكد إسحق ضرورة الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.