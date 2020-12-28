الجريدة الرسمية تنشر قرارات كورونا المقرر تطبيقها من الأحد

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والتى تم الموافقة عليها أمس الأحد والمقرر بدء تطبيقها من الأحد المقبلبشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.وتضمنت قرارات الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل