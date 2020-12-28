فوز منتخب أسوان الأزهرية بالمركز الثالث بمسابقة اختراق الضاحية

فاز منتخب منطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الثالث في مسابقة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت فعالياتها بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين 28 ديسمبر.وقد مثل منتخب المنطقة في هذا السباق الذي بلغت مسافته 7 كم، كلًا من الطلاب يونس أشرف، محمد رجب، عبدالله ناصر، أحمد مصطفى، محمد موسى، وعبدالرحمن محمد.من ناحيته قدم الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس المنطقة، أجمل التهاني القلبية لمنتخب المنطقة لفوزهم بهذا المركز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الانجازات الرياضية وغيرها التي تحققها المنطقة، تأتي فى ظل اهتمام الأزهر الشريف بالابداع والابتكار والموهبة فى كافة المجالات وتشجيع الطلاب لمواصلة تفوقهم العلمي والابداعي، كما تمنى لهم دوام التميز في حياتهم العلمية والعملية.وأعرب عن خالص شكره وتقديره لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بقيادة محمد منير مدير رعاية الطلاب، ولقسم التربية الرياضية بقيادة ماهر عرابي الموجه العام للتربية الرياضية، وطارق نصر مسئول المسابقات الرياضية، على جهدهم المبذول ونجاحهم في تحقيق مراكز عده للمنطقة على مستوى الجمهورية في السنوات الأخيرة.فيما قدم مدير رعاية الطلاب، الشكر والتقدير لمدرب ومشرف المنتخب أحمد زين، وعوض الله أحمد، وكيل معهد الكاجوج الثانوي، لدعمهم ورعايتهم للمنتخب خاصةً وأن جميع الطلاب الذين يمثلون المنطقة من معهد الكاجوج الثانوي.