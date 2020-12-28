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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير الشئون الزراعية فى الإسماعيلية بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:23 م
المهندس خالد ندا
المهندس خالد ندا
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توفي منذ قليل المهندس خالد ندا، مدير عام الشؤون الزراعية بالإسماعيلية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى الدكتور سيد خليل ونقابة المهن الزراعية بالإسماعيلية وفاة الفقيد عبر صفحة النقابة الرسمية بالمحافظة.

وكان قد أصيب ندا بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى مستشفى حميات الإسماعيلية إلا أنه تعرض لفشل في التنفس ودخل إلى العناية المركزة.

وبحسب المصادر الطبية فإن حالة المتوفي ساءت خلال الساعات الماضية مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المفترض أن يشيع جثمان المتوفى على مقابر قرية الشيخ عطية مسقط رأسه بمركز ومدينة التل الكبير مساء اليوم الاثنين عقب وصول الجثمان من المستشفى.

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