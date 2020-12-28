«الإحصاء»: تراجع الطلاق وزيادة الزواج خلال الربع الأخير من 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد عقود الزواج بين المصريين لـ302.7 ألف عقد زواج خلال الربع الثالث من عام 2020، مقابل 301.9 ألف عقد زواج خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن حالات الزواج شهريًا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4%، لتصل إلى 93.8 ألف عقد خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 90.2 ألف عقد خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.وفى المقابل، أظهر التقرير تراجع حالات الطلاق لـ 61.6 ألف حالة طلاق خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 62.2 ألف حالة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، حيث انخفضت حالات الطلاق شهريًا بين المصريين إلى حدود 21.7 ألف حالة طلاق خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 21.8 ألف شهر خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.