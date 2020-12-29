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لايف ستايل

كيف تحتفل بالكريسماس وتحمى نفسك من كورونا؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:38 ص
الدكتور محمد علام
الدكتور محمد علام
سارة ساويرس
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فى فصل الشتاء، ينتشر بقوة موسم الإنفلونزا، ويلاحظ سرعة انتشار الفيروسات المختلفة، أبرزها فيروس "كورونا"، فى موجته الثانية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة (الكريسماس)، التى يحرص الكثيرون على الاحتفال بها.

ويتحدث الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى عزل النجيلة سابقًا، حول كيفية الاحتفال بالأعياد، فى ظل كورونا.

وحدد "علام"، في تصريحات لـ"الدستور"، مجموعة من الالتزامات التى يجب مراعاتها للاحتفال بصورة سليمة، والتي جاءت على النحو التالي:

- عدم الاختلاط بأعداد كبيرة، خاصة فى أماكن مغلقة، لأن هذا يؤدي إلى زيادة فرص العدوى بين الأشخاص.

- التزام الجميع بالكمامات أثناء التواجد فى الأماكن المغلقة.

- الحرص على الابتعاد مسافة متر مع الآخريين.

- الاحتفال بالأعياد مع أسرنا فقط، لأن ذلك الأكثر أمنا، فلا يوجد أهم منهم لقضاء العيد معهم.

- تجنب لمس العينين والأنف بأيدٍ غير مغسولة. 

- لأصحاب الأمراض المزمنة، يجب الحرص على تناول الأدوية اللازمة بانتظام. 

- تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح فى المنزل بالكلور.

- الابتعاد عن الوجبات الدسمة واتباع نظام صحي وتناول الخضروات والفواكه.

- عدم مشاركة الأطعمة وأدوات المائدة مع الآخرين.

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