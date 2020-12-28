إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة لإجراءات كورونا بالإسكندرية

أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية، مساء اليوم، 4 منشآت، خلال حملة شنها الحى بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية، والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 4 منشآت وهم: (إغلاق وتشميع 2سنتر بالسوق التجاري بمساكن طوسون مجموعه (ج)، وإعادة إغلاق وتشميع سنتر بالمعمورة البلد، وإغلاق وتشميع سنتر بجمعية المعمورة خلف مسجد المعمورة الغربي).جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي (مدير إدارة الخدمات، مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، مسؤول الاتصال السياسي بإدارة المنتزه التعليمية، ممثلي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة).تأتي الحملات في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، واتخذتها محافظة الإسكندرية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.