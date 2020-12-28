طيران مجهول يستهدف شاحنة في مناطق المليشيات التركية بجرابلس

استهدفت طائرات مسيّرة الاثنين، شاحنة عند معبر الحمران بريف جرابلس ضمن مناطق نفوذ المليشيات التابعة لتركيا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن انفجارا وقع قرب معبر الحمران التجاري بالقرب من مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق محافظة حلب، نتيجة طائرة مسيرة محلية الصنع استهدفت شاحنة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.وضربت انفجارات منطقة ترحين، الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، في 20 ديسمبر الجاري نتيجة طائرة مسّيرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق.