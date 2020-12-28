رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عصام البكل عضوًا بـ تطوير التعليم الفنى فى الجامعة العربية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:50 م
الدكتور عصام عزت
الدكتور عصام عزت
هبه عويضه
طباعة
أختير الدكتور عصام عزت البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، من قبل جامعة الدول العربية، ضمن فريق خبراء تم تكليفهم بوضع خطة لتطوير التعليم الفنى بالدول العربية تمهيدًا لإقرارها خلال مؤتمر القمة العربية المقبل.

ويتكون الفريق، من الدكتور عصام عزت البكل من الأكاديمية، والدكتور تامر أنيس من منظمة الالكسو، والمهندس أسامة غنيم من اليونسكو ورئيس مجموعة العمل، الوزيرة دعاء خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب والبحث العلمى بجامعة الدول العربية.

وانتهى الفريق مؤخرًا بالفعل بعد اجتماعات ومشاركات من منظمات عربية ومسئولى الدول العربية من مشروع الخطة التي تقوم على أربع محاور.

المحور الأول: البعد التخطيطي وهو ربط منظومة التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبليّة أخذًا في الإعتبار مهن المستقبل واستشراف المهارات المطلوبة لها، وبناء جسور تعاون إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة.

المحور الثاني وهو البعد التشريعي والقانوني، لإعداد مشروعات قوانين منظّمة لسوق العمل تضمن حقوق أطراف المنظومة كافة، وتسهم في تحفيز الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني.

والمحور الثالث: البعد الأكاديمي، لوضع آلية لتحديث المناهج والمقررات بشكل دوري لربطها بمستجدات سوق العمل، ورفع قدرات المعلمين في التعليم المهني والفني الأساسي والمستمر، وإنشاء منظومات الكترونية خاصة بإدارة التعلّيم والتعلّم عن بعد، فضلًا عن دمج ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الفني والمهني (تطبيق كود الإتاحة)، وتبني آليات تدبير موارد "غير تقليديّة" تسهم في زيادة المخصصات المالية الموجهة للنهوض بالتعليم الفني والمهني لضمان استدامة التطوير.

وآخيرًا المحور الرابع: البعد الاجتماعي والإعلامي، ويهدف إلى تحسين نظرة المجتمع فيما يتعلق بالتقليل من شأن التعليم الفني والمهني وحاملي شهاداته، وإشراك كل أطراف المنظومة في عمليات تطوير وتقييم الخطة المقترحة.

وعقدت حلقة نقاشية يوم السبت الماضي على تطبيق زووم بحضور كل المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومتلقى الخدمة من المدرسين والطلاب ورجال الصناعة، بحضور أعضاء الفريق ورئيسة مجموعة العمل والجهات المعنية بمخرجات عملية تطوير التعليم الفني بالدول العربية، كما تم الانتهاء من صياغة أهداف الخطة، وجارٍ وضع آلية التنفيذ.

موضوعات متعلقة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصحة: 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020