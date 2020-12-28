عصام البكل عضوًا بـ تطوير التعليم الفنى فى الجامعة العربية

أختير الدكتور عصام عزت البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، من قبل جامعة الدول العربية، ضمن فريق خبراء تم تكليفهم بوضع خطة لتطوير التعليم الفنى بالدول العربية تمهيدًا لإقرارها خلال مؤتمر القمة العربية المقبل.ويتكون الفريق، من الدكتور عصام عزت البكل من الأكاديمية، والدكتور تامر أنيس من منظمة الالكسو، والمهندس أسامة غنيم من اليونسكو ورئيس مجموعة العمل، الوزيرة دعاء خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب والبحث العلمى بجامعة الدول العربية.وانتهى الفريق مؤخرًا بالفعل بعد اجتماعات ومشاركات من منظمات عربية ومسئولى الدول العربية من مشروع الخطة التي تقوم على أربع محاور.المحور الأول: البعد التخطيطي وهو ربط منظومة التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبليّة أخذًا في الإعتبار مهن المستقبل واستشراف المهارات المطلوبة لها، وبناء جسور تعاون إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة.المحور الثاني وهو البعد التشريعي والقانوني، لإعداد مشروعات قوانين منظّمة لسوق العمل تضمن حقوق أطراف المنظومة كافة، وتسهم في تحفيز الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني.والمحور الثالث: البعد الأكاديمي، لوضع آلية لتحديث المناهج والمقررات بشكل دوري لربطها بمستجدات سوق العمل، ورفع قدرات المعلمين في التعليم المهني والفني الأساسي والمستمر، وإنشاء منظومات الكترونية خاصة بإدارة التعلّيم والتعلّم عن بعد، فضلًا عن دمج ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الفني والمهني (تطبيق كود الإتاحة)، وتبني آليات تدبير موارد "غير تقليديّة" تسهم في زيادة المخصصات المالية الموجهة للنهوض بالتعليم الفني والمهني لضمان استدامة التطوير.وآخيرًا المحور الرابع: البعد الاجتماعي والإعلامي، ويهدف إلى تحسين نظرة المجتمع فيما يتعلق بالتقليل من شأن التعليم الفني والمهني وحاملي شهاداته، وإشراك كل أطراف المنظومة في عمليات تطوير وتقييم الخطة المقترحة.وعقدت حلقة نقاشية يوم السبت الماضي على تطبيق زووم بحضور كل المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومتلقى الخدمة من المدرسين والطلاب ورجال الصناعة، بحضور أعضاء الفريق ورئيسة مجموعة العمل والجهات المعنية بمخرجات عملية تطوير التعليم الفني بالدول العربية، كما تم الانتهاء من صياغة أهداف الخطة، وجارٍ وضع آلية التنفيذ.