عصام البكل عضوًا بـ تطوير التعليم الفنى فى الجامعة العربية
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:50 م
هبه عويضهطباعة
أختير الدكتور عصام عزت البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، من قبل جامعة الدول العربية، ضمن فريق خبراء تم تكليفهم بوضع خطة لتطوير التعليم الفنى بالدول العربية تمهيدًا لإقرارها خلال مؤتمر القمة العربية المقبل.
ويتكون الفريق، من الدكتور عصام عزت البكل من الأكاديمية، والدكتور تامر أنيس من منظمة الالكسو، والمهندس أسامة غنيم من اليونسكو ورئيس مجموعة العمل، الوزيرة دعاء خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب والبحث العلمى بجامعة الدول العربية.
وانتهى الفريق مؤخرًا بالفعل بعد اجتماعات ومشاركات من منظمات عربية ومسئولى الدول العربية من مشروع الخطة التي تقوم على أربع محاور.
المحور الأول: البعد التخطيطي وهو ربط منظومة التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبليّة أخذًا في الإعتبار مهن المستقبل واستشراف المهارات المطلوبة لها، وبناء جسور تعاون إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة.
المحور الثاني وهو البعد التشريعي والقانوني، لإعداد مشروعات قوانين منظّمة لسوق العمل تضمن حقوق أطراف المنظومة كافة، وتسهم في تحفيز الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني.
والمحور الثالث: البعد الأكاديمي، لوضع آلية لتحديث المناهج والمقررات بشكل دوري لربطها بمستجدات سوق العمل، ورفع قدرات المعلمين في التعليم المهني والفني الأساسي والمستمر، وإنشاء منظومات الكترونية خاصة بإدارة التعلّيم والتعلّم عن بعد، فضلًا عن دمج ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الفني والمهني (تطبيق كود الإتاحة)، وتبني آليات تدبير موارد "غير تقليديّة" تسهم في زيادة المخصصات المالية الموجهة للنهوض بالتعليم الفني والمهني لضمان استدامة التطوير.
وآخيرًا المحور الرابع: البعد الاجتماعي والإعلامي، ويهدف إلى تحسين نظرة المجتمع فيما يتعلق بالتقليل من شأن التعليم الفني والمهني وحاملي شهاداته، وإشراك كل أطراف المنظومة في عمليات تطوير وتقييم الخطة المقترحة.
وعقدت حلقة نقاشية يوم السبت الماضي على تطبيق زووم بحضور كل المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومتلقى الخدمة من المدرسين والطلاب ورجال الصناعة، بحضور أعضاء الفريق ورئيسة مجموعة العمل والجهات المعنية بمخرجات عملية تطوير التعليم الفني بالدول العربية، كما تم الانتهاء من صياغة أهداف الخطة، وجارٍ وضع آلية التنفيذ.
ويتكون الفريق، من الدكتور عصام عزت البكل من الأكاديمية، والدكتور تامر أنيس من منظمة الالكسو، والمهندس أسامة غنيم من اليونسكو ورئيس مجموعة العمل، الوزيرة دعاء خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب والبحث العلمى بجامعة الدول العربية.
وانتهى الفريق مؤخرًا بالفعل بعد اجتماعات ومشاركات من منظمات عربية ومسئولى الدول العربية من مشروع الخطة التي تقوم على أربع محاور.
المحور الأول: البعد التخطيطي وهو ربط منظومة التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبليّة أخذًا في الإعتبار مهن المستقبل واستشراف المهارات المطلوبة لها، وبناء جسور تعاون إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة.
المحور الثاني وهو البعد التشريعي والقانوني، لإعداد مشروعات قوانين منظّمة لسوق العمل تضمن حقوق أطراف المنظومة كافة، وتسهم في تحفيز الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني.
والمحور الثالث: البعد الأكاديمي، لوضع آلية لتحديث المناهج والمقررات بشكل دوري لربطها بمستجدات سوق العمل، ورفع قدرات المعلمين في التعليم المهني والفني الأساسي والمستمر، وإنشاء منظومات الكترونية خاصة بإدارة التعلّيم والتعلّم عن بعد، فضلًا عن دمج ذوي الإعاقة في منظومة التعليم الفني والمهني (تطبيق كود الإتاحة)، وتبني آليات تدبير موارد "غير تقليديّة" تسهم في زيادة المخصصات المالية الموجهة للنهوض بالتعليم الفني والمهني لضمان استدامة التطوير.
وآخيرًا المحور الرابع: البعد الاجتماعي والإعلامي، ويهدف إلى تحسين نظرة المجتمع فيما يتعلق بالتقليل من شأن التعليم الفني والمهني وحاملي شهاداته، وإشراك كل أطراف المنظومة في عمليات تطوير وتقييم الخطة المقترحة.
وعقدت حلقة نقاشية يوم السبت الماضي على تطبيق زووم بحضور كل المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومتلقى الخدمة من المدرسين والطلاب ورجال الصناعة، بحضور أعضاء الفريق ورئيسة مجموعة العمل والجهات المعنية بمخرجات عملية تطوير التعليم الفني بالدول العربية، كما تم الانتهاء من صياغة أهداف الخطة، وجارٍ وضع آلية التنفيذ.