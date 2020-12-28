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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

نهال علام: «ريجاتوني» تعبير واقعي عن معاناة المرأة مع العادات والتقاليد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:06 م
ريجاتوني
ريجاتوني
سارة ساويرس
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تتشابه ظروف النساء فى الكثير من البلاد، بغض النظر عن المستوي الاجتماعي أو التعليمي، فمعظم النساء بين مطرقة العادات والتقاليد سواء، وهذا ما تقدمه الكاتبة والروائية نهال علام، فى روايتها الجديدة، التى تحمل اسم "ريجاتوني"، الصادرة حديثا عن دار إيبيدي للنشر والطباعة.

تتصدر بطولة الرواية امرأة، حيث تدور حول تأثير العادات والتقاليد على النساء في مصر وبطبيعة الحال في الوطن العربي، وقالت الروائية نهال علام، عن سر اختيارها لاسم الرواية قائلة: "ريجاتوني" اسم يدفع شغف القارئ لفك شفرته، وهو بالفعل ما سيكتشفه عند قراءة سطور الرواية.

وأضافت أن "ريجاتوني" هي رمز لنقطة تحول مهمة في أحداث الرواية سيفاجأ بها القارئ خلال فصول الرواية.

وترى الكاتبة نهال، أن الواقع هو ما يسطر الروايات ويصنع أصدق الحكايات، فأشخاص الرواية هم محض حقيقة، تعداد سكان الكرة الارضيّة ٨ مليارات نسمة ويزيد قليلًا كل منهم بطل قصته الخاصة وهنا يأتي اجتهاد الكاتب ليبث في حروفه خيالًا مسموحا وواقعًا ملموسا ليوهب القارئ تفاصيل حياة لم يعشها.

وتعتمد الكاتبة فى روايتها، على طريقة إبداعية للسرد، تجعل القارئ يشعر بأنفاس شخوصها، ويتحد مع آلامهم وأمالهم ويغفر زلاتهم، ويستوعب براح قلوبهم وضيق عقولهم، رغم كونهم شخصيات ورقية.

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