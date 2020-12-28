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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

كشف غموض مقتل فنى وإصابة 5 آخرين على يد مريض نفسى بالقليوبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:40 م
طعن بسكين
طعن بسكين
كتب صلاح حسنى
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كشفت التحقيقات في واقعة قيام مختل عقليًا بمهاجمة المواطنين بالقرب من محطة قطار شبين القناطر وموقف السيارات، أن المتهم يدعي رمضان أحمد عمر 55 عامًا، وشهرته رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، وأنه تردد على مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة ومعروف بين الأهالى بمرضه النفسى.

وفوجئ الجميع بأنه هاجم المجني عليهم دون سابق معرفه، وقام بطعنهم بسكين كان في حوزته، مما تسبب في مقتل ممدوح السيد عبد العال 52 سنة فني بمستشفي عين شمي من قرية مشتهر دائرة مركز طوخ، وإصابة 5 أشخاص آخرين من قرية الأحراز.

وقام الأهالي وجندي المرور بالمنطقة بالسيطرة عليه بعد فقدانه الوعي من حالة الهياج التي أصابته، وتم ضبطه وتسليمه للشرطة ونقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وتحفظت النيابة علي الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحفظ علي المتهم الذي ألقي القبض عليه، وطلب تحريات المباحث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد لقت إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الاشخاص بالتعدي علي شخصين بميدان المحطة بشبين، بجوار موقف السيارات، ووفاة أحداهما وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ علي الجاني وبحوزته سكين، ونقل المصابين والمتوفي للمستشفي لاتخاذ اللازم.

ودلت التحريات على أن المتهم يدعي رمضان أحمد، وشهرته رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، ومعروف انه مصاب باهتزاز نفسي ومن الهوام بالمنطقة، حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين، حيث لقي الأول مصرعه في الحال، وأصيب الآخرين.

وكشفت المعاينة أن المتوفي عامل فني صيانه في مستشفي عين شمس من قرية مشتهر، والمصابين تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما، وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال، والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفي شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل المصاب للمستشفي للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.

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