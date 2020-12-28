إصابة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بكورونا

قال مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، إنه تم ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"ولفت المصدر إلى أن الأشعة والتحاليل والمسحة أثبتت إصابته بالفيروس وتم نقله من استراحته بمدينة بنها لمستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية بديوان المديرية والعاملين بمكتبه وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.وأكد أن صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام، حيث بدأ في عزل نفسه منزليا ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها وكفر شكر المركزي التي أجراها المحافظ مؤخرا حتى تم تشخيص الحالة كورونا، وتم نقله لمستشفى عزل قها وبدأ يخضع لبروتوكول العلاج.فيما كشف المصدر أن زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية أصيبت بالفيروس وتتلقى العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضا وحالتها تحت السيطرة.