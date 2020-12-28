مستشفى كفر الشيخ الجامعي ينفي إعطاء مريض كورونا حقنة مغشوشة

نفى الدكتور محمد كمال سلامة، رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، إعطاء حقنة مغشوشة تم شرائها من خارج المستشفى، لأحد الأطباء الموجودين بقسم العزل للعلاج من فيروس كورونا، بعد تعرضه لمضاعفات.وأضاف "سلامة" لـ"الدستور"، أن حقنة "أكتيمرا" تم إعطاؤها للدكتور حسام جاد، أستاذ العظام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ والطبيب بالمستشفى الجامعي والموجود حاليا في قسم العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وهي غير موجودة في الوقت الحالي بالمستشفى الجامعي وتم شراؤها من الخارج، ولكنها غير مغشوشة، مشيرا إلى أن حالة الطبيب تتحسن تدريجيا.وأوضح رئيس عزل كفر الشيخ الجامعي، أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي يفتح أبوابه لكافة المرضي قدر المستطاع ويعمل على توفير كافة الأدوية والخدمة الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة.وفي وقت سابق، ذكر مصدر طبي مطلع، أن الطبيب حسام جاد حدثت له مضاعفات، حيث أصيب بإعصار أو هيجان في جهازه المناعي، وهو يعني أن الجهاز يهاجم الجسم نفسه بدلا عن الدفاع عنه وهنا يحتاج المريض على الفور إلى حقنة تسمى "أكتيمرا"، ولكنها غير موجودة في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وعند شراؤها من الخارج اتضح أنها مغشوشة وتسبب ذلك في تدهور حالته الصحية - وهو ما نفاه قسم العزل بالمستشفى الجامعي -.