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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثي تصادم بالبحيرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:29 م
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الاثنين، نتيجة وقوع حادثي تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي وادي النطرون المركزي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي تجاه العلمين بالكيلو 15 أمام مدخل الشجاعة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث بالفحص تبين تصادم سيارة نقل وسيارة ملاكي، أسفر عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد وحفظ الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي وأخرى تريلا بالطريق الدولي الكيلو 20 اتجاه العلمين وأسفر الحادث عن إصابة "احمد.م.م" 39 عامًا، ومقيم بالنوبارية باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم. تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ووفاة طفل مجهول الهوية وتم نقل المصاب لمستشفي النوبارية والجثة لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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