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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 52 وفاة و1600 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:27 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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أحصت وزارة الصحة في تونس اليوم الاثنين وفاة 52 شخصا وإصابة أكثر من 1600 بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في حصيلة يومية، في وقت شددت فيه السلطات المنع الكامل للاحتفالات المرتبطة برأس السنة الميلادية.

وسجلت المخابر 1612 إصابة بالفيروس في حصيلة يومية ليوم أمس الأحد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفا و204 إصابات منذ بداية تفشي الوباء في فبراير الماضي، شفي من بينهم 101 ألف و245 شخصا.

وتوفي 52 مصابا بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد المتوفين 4518.

ولا يزال الوضع الوبائي في البلاد في مستويات مقلقة بسبب الانتشار السريع للفيروس، ويفسر هذا التمديد للقيود على عدد من القطاعات المهنية حتى منتصف يناير 2021 بجانب حظر التجوال الليلي.

وناشدت وزارة السياحة اليوم المؤسسات والمنشآت السياحية الالتزام بقرار الحكومة منع جميع التجمعات والتظاهرات مهما كان نوعها، والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق وصول أولى شحنات عقار فايزر الأمريكي المضاد للفيروس والمقدرة بمليوني جرعة في الربع الثاني من عام 2021.

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