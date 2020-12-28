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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1594 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:31 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 172 ألفًا و820 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان لها– إلى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1409 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10040 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن تنظيم حملات فحوص مخبرية ابتداءً من الغد في عدد من المناطق اللبنانية المختلفة، للكشف عن المخالطين للمصابين بفيروس كورونا ومن يعانون أعراضًا مرضية أو تنفسية قد تكون ناجمة عن الإصابة بالوباء، بهدف استباق فترة الأعياد والحد من سلسلة تفشي العدوى الوبائية وضبط انتشارها.

على صعيد متصل، أوصت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه داخل السجون اللبنانية، بإصدار إرشادات عامة واضحة بإجراءات حماية السجون وأماكن الاحتجاز الاحتياطي من وباء كورونا، لدى نقل واستقبال المحبوسين احتياطيًا أو في حال الكشف عن حالات تعاني من الفيروس بينهم.

وتضمنت توصيات اللجنة– في ختام اجتماعها اليوم– ضرورة الإسراع في ميكنة السجلات الصحية للسجناء، والتشدد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، ومتابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بشأن تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

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