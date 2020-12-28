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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

واردات أمريكا من نفط جنوب السودان تصل لأعلى مستوى لها منذ عامين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:26 م
واردات أمريكا
واردات أمريكا
وكالات
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أظهرت بيانات إدارة الجمارك الأمريكية، أن مصفاة نفط "بار هاواوي الأمريكية استقبلت خلال الشهر الحالي 7ر951 ألف برميل من نفط مزيج النيل الذي تنتجه جنوب السودان، وهي أكبر كمية نفط تصل إلى الولايات المتحدة من جنوب السودان خلال شهر واحد منذ أكثر من عامين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ناقلة النفط "ألاندرا إيجل" فرغت هذه الكمية من النفط في ميناء هونولولو يوم 21 ديسمبر الحالي.

وكانت هذه الكمية من إنتاج شركات "نايل بتروليوم" و"أو.إن.جي.سي نايل جانجا " و"سي.إن.بي.سي إنترناشيونال" و"بتروناس كاريجالي" في جنوب السودان.

وقال إيمانويل بيلوسترينو محلل أسواق النفط في شركة كبلر للاستشارات، إن هذه أكبر كمية شهرية تصل من جنوب السودان إلى الولايات المتحدة منذ أواخر.2018

كانت آخر شحنة من نفط مزيج النيل تصل إلى الولايات المتحدة قبل الشحنة الحالية قد وصلت في يونيو الماضي بحسب بيانات إدارة الجمارك الأمريكية.

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