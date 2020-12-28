6 أنشطة للاحتفال بعيد الميلاد في سلام

كثيرًا منا يريد الاحتفال بعيد الميلاد ولكن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يقف حائلًا بيننا وبين الاحتفال بالطبع، لا بد وأن ننظر للأمر كونه ضروريًا للحفاظ على صحتنا وعدم انتقال العدوى الخاصة بالفيروس وحدوث كارثة، لذا سنعطي لك نصائح من شأنها الاحتفال بالأعياد في سلام، وفقًا لـ"mirror".السلام النفسيلا بد وأن يكون في داخلك سلام نفسي ورضا بما في الأمر من جديد لعدم الاحتفال كما تعودت كل عام، وذلك بالاطلاع على أحوال البلاد حولنا ومعرفة الوضع الراهن، فالعالم أجمع يمر بأزمة فلا تقلق من عدم الاستقرار والشعور بذلك.التوقف مؤقتلا بد أن تفكر أن التوقف عن الاحتفالات وهو بشكل مؤقت وليس دائمًا، لذا لا بد وأن يكون لديك هذا الأمر ومسيطر على تفكيرك.التخطيطعليك بالتخطيط ليوم عيد الميلاد من خلال التأكد من وجود طعام لذيذ بالمنزل، ومشاهدة الأفلام الكوميدية والرومانسية وغيرها من الأفلام الشهيرة لهذا اليوم، مع عائلتك الصغيرة، ومن الممكن إرسال رسائل نصية لأصدقائك في هذا اليوم أيضًا.أنشطة الكريسماسيمكن ممارسة الرياضة وبعض التمارين، ويمكن أخذ حمام ساخن، الخضوع لجلسة مساج، الاستلقاء على الكنبة وقراءة الكتاب مع شمعة عيد الميلاد.مكالمات الفيديويمكن أن تقضي اليوم في مكالمات فيديو لأشخاص قريبة منك، مع حل الألغاز ومسابقات الألعاب، مع تناول أطعمة شهية لهذا اليوم من العام.