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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 أنشطة للاحتفال بعيد الميلاد في سلام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:34 م
عيد الميلاد
عيد الميلاد
شيماء دهب
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كثيرًا منا يريد الاحتفال بعيد الميلاد ولكن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يقف حائلًا بيننا وبين الاحتفال بالطبع، لا بد وأن ننظر للأمر كونه ضروريًا للحفاظ على صحتنا وعدم انتقال العدوى الخاصة بالفيروس وحدوث كارثة، لذا سنعطي لك نصائح من شأنها الاحتفال بالأعياد في سلام، وفقًا لـ"mirror".

السلام النفسي
لا بد وأن يكون في داخلك سلام نفسي ورضا بما في الأمر من جديد لعدم الاحتفال كما تعودت كل عام، وذلك بالاطلاع على أحوال البلاد حولنا ومعرفة الوضع الراهن، فالعالم أجمع يمر بأزمة فلا تقلق من عدم الاستقرار والشعور بذلك.

التوقف مؤقت
لا بد أن تفكر أن التوقف عن الاحتفالات وهو بشكل مؤقت وليس دائمًا، لذا لا بد وأن يكون لديك هذا الأمر ومسيطر على تفكيرك.

التخطيط
عليك بالتخطيط ليوم عيد الميلاد من خلال التأكد من وجود طعام لذيذ بالمنزل، ومشاهدة الأفلام الكوميدية والرومانسية وغيرها من الأفلام الشهيرة لهذا اليوم، مع عائلتك الصغيرة، ومن الممكن إرسال رسائل نصية لأصدقائك في هذا اليوم أيضًا.

أنشطة الكريسماس
يمكن ممارسة الرياضة وبعض التمارين، ويمكن أخذ حمام ساخن، الخضوع لجلسة مساج، الاستلقاء على الكنبة وقراءة الكتاب مع شمعة عيد الميلاد.

مكالمات الفيديو
يمكن أن تقضي اليوم في مكالمات فيديو لأشخاص قريبة منك، مع حل الألغاز ومسابقات الألعاب، مع تناول أطعمة شهية لهذا اليوم من العام.

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