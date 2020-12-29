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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020، وتعد كافة أنواع الدواجن من الأشياء الأساسية اليومية التي يقبل المواطن المصري على شرائها، ويتضمن التقرير اليومي التي تنشره «الدستور» أسعار كافة الدواجن بمختلف أنواعها، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض "البلدي أو الأحمر أو الأبيض".

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، حيث سجل كيلو "الفراخ البيضاء" سعر بين 23 إلى 24 جنيهًا، وبلغ كيلو "الفراخ الساسو" سعر بين 29 إلى 30 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ البلدي سعر بين 35 إلى 36 جنيهًا، ووصل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بين 15 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، اليوم، بين 3 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 2.50 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وصل سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، فيما بلغ سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، فيما سجل البط المولارد سعر بين 31 جنيهًا إلى 32.50 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم

بلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، في السوق المصري، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم

سجل سعر الكتكوت الرومي نوع "أسمر"، والبالغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الرومي نوع "بوم"، والبالغ من العمر شهر واحد بين 16 جنيهًا إلى 16.50 جنيه، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي نوع "برونزي" البالغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي، نوع "برونزي" الذي يزن حوالى "500 جرام"، والبالغ من العمر 45 يوم بين 44 إلى 44.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض نوع "أحمر" بين 30 إلى 31.50 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض نوع "أبيض" بين 30 إلى 31 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض نوع "بلدي" بين 34.50 إلى 36 جنيهًا.

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