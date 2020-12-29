أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020، وتعد كافة أنواع الدواجن من الأشياء الأساسية اليومية التي يقبل المواطن المصري على شرائها، ويتضمن التقرير اليومي التي تنشره «الدستور» أسعار كافة الدواجن بمختلف أنواعها، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض "البلدي أو الأحمر أو الأبيض".
أسعار كتاكيت البط اليوم
بلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، في السوق المصري، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.
أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، حيث سجل كيلو "الفراخ البيضاء" سعر بين 23 إلى 24 جنيهًا، وبلغ كيلو "الفراخ الساسو" سعر بين 29 إلى 30 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ البلدي سعر بين 35 إلى 36 جنيهًا، ووصل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بين 15 إلى 16 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليومسجل سعر الكتكوت الأبيض البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، اليوم، بين 3 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 2.50 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.
أسعار البط اليوموصل سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، فيما بلغ سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، فيما سجل البط المولارد سعر بين 31 جنيهًا إلى 32.50 جنيه.
أسعار كتاكيت البط اليوم
بلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، في السوق المصري، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.