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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:04 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
دعاء جابر - فاتن خديوي
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أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعليماتها لمديري فروع الهيئة بالمحافظات الحدودية، بإلغاء الإجازات الاستثنائية لرعاية طفل أو أكثر أقل من 12 سنة ميلادية، والتأكيد على انتظام جميع العاملين طبقًا للتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تخفيض التزاحم وتنظيم العمل بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لمنشور صادر عنها، أن كتاب دورى رئاسة مجلس الوزراء لم يتضمن مؤخرًا منح العاملين ممن لديهم طفل أو أكثر أقل من 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية، وإنما تم التوجيه بخفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى إلى تقليل الكثافاتت والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

وأضافت الهيئة، أن تعليمات مجلس الوزراء شملت أيضًا منح السلطة المختصة الحق فى تنظيم العمل بالمرافق الحيوية مثل خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحى، الكهرباء، طبقًا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المرافق، على أن يراعى اتخاذ التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على خلفية استفسارات بعض فروع الهيئة حول الموقف إزاء العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية نظرًا لرعاية طفل أو أكثر أقل من 12 سنة ميلادية، وبالإشارة إلى كتاب دورى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21122020 بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع عشر لمجموعة أزمة فيروس كورونا بتاريخ 16-162020 فيما يخص تخفيض التزاحم وتنظيم العمل بالجهاز الإدارى للدولة.

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