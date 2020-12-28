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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب تركي: حكومة أردوغان أسوأ نظام في تاريخ البلاد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:57 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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اعتبر الكتاب التركي الشهير أورهان بورسالي، إن كل لحظة تمر على وجود حزب العدالة والتنمية في الحكم تعني خسائر أكبر لتركيا وتجعل الشعب يدفع ثمنًا أكبر.

ووفقًا لموقع «جمهورييت» قال بورسالي، إن وجود حزب مثل العدالة والتنمية يحتاج إلى الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع كي يسانده، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية يومًا بعد يوم.

وأردف: «يجب أن يتم إجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية، لكن حكومة حزب العدالة والتنمية تصر على تسيير الأمور كيفما تريد أهواؤهم»، مشيرًا إلى أنهم كانوا يقولون إن هذا العام هو عام الإصلاح، لكن النتائج لم تعكس ذلك على الإطلاق.

وأكد أن نظام حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان هو أسوأ نظام حل على البلاد، ووجوده في الحياة السياسية هو خطأ وشر كبير على رأس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

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