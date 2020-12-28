أرثوذكسية الإسكندرية تعتذر عن استقبال المهنئين بأعياد الميلاد المجيد

اعتذرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لعدم استقبال المهنئين بالعام الجديد، وعيد الميلاد المجيد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.وأشارت البطريركية في بيان اليوم، أنه تتقدم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للسادة المهنئين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، ونظرًا لظروف الوباء ومنع التجمعات، نعتذر هذا العام عن استقبال أي مهنئين بالأعياد، ونصلي ليرفع الله الوباء عن العالم ويشفي كل مريض.وكانت قد أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء السبت، 10 قرارات بشأن إقامة قداسا عيدي الميلاد والغطاس، والخدمات بداية في شهر يناير المقبل في ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، ومنها إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.