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الثقافة

«الفائزون بالمرض».. على مسرح الطليعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:38 م
الفائزون بالمرض
الفائزون بالمرض
ايهاب مصطفى
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في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري، تم تقديم العرض المسرحي "الفائزين بالمرض" التابع لقصر ثقافة غزل المحلة، تأليف وإخراج محمد السباعي، موسيقى فوزي إبراهيم، ديكور وملابس رانيا حداد، إضاءة محمد العدل، إبراهيم الطنطاوي، بطولة آلاء فرغلي، محمد قاعود، حسام العمدة، سارة أحمد، نورهان صالح، مصطفى المنتصر، أحمد خالد.

العرض يدور في إطار عبثي يتناول حياة عائلة يتم طردها بواسطة سكان المدينة بعد تعرضها لمرض النسيان ويتخذوا من الغابة سكنًا لهم، ويتم وضع حاجز بين الغابة والمدينة لحماية السكان من مرض النسيان الذي أصاب العائلة يسمى "الحاجز المحظور".

ويدور الصراع في العرض بين تذكر العائلة ما كان يحدث في الماضي القريب وما يجب أن يتذكروه في المستقبل القريب بواسطة كتابة أحداث اليوم على مجموعة من الأوراق ووضعها علي حائط خشبي قاموا هم بصنعه، ويذكر العرض عن طريق الفلاش باك إلى سبب مرض هذه العائلة بهذا المرض لكل واحد من أفرادها، ونكتشف من هذا أن السبب الأكبر في هذا المرض هو تسلط الأم وضعف شخصية الأب واتهامه دائمًا بالخيانة من قبل الأم، وتدور الأحداث.

وينضم لتلك العائلة فتاة جديدة جميلة تصاب بنفس المرض وتقيم معهم في نفس الغابة، ليبدأ تسلط الأم ينهار أمام إغراءات تلك الفتاة لأفراد العائلة، ويصبح وضع الأم في خطر كزوجة عندما يأتي لهم طرد من المدينة وعليهم معرفة ما يوجد بداخله قبل انتهاء اليوم، وهو أن الأم قد شفيت من المرض ويجب طردها من الغابة.

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