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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: تقديم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:40 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، بأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، بحضور الأستاذ الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء اتحاد الطلاب لفوزهم بعضوية الاتحاد عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه، مؤكدًا أن مجلس الاتحاد الجديد يقع على عاتقه تحديات كبيرة، داعيًا الطلاب بأن يكونوا على قدر المسئولية والمهام المنوطة.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته، والتعبير عن آرائهم وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

ومن جانبه، طالب الأستاذ الدكتور الرفاعى مبارك بضرورة تنظيم خطة عمل شاملة تتضمن جميع البرامج والأنشطة الطلابية، بالتعاون والتنسيق بفاعلية مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بمجلس الاتحاد على أكمل وجه.

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