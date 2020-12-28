ختام فعاليات ورشة فن التحرير الصحفي بقصور الثقافة

اختتمت فعاليات الورشة التدريبية "فنون التحرير الصحفي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب للمجموعة الثانية لمحرري المواقع الإلكترونية من ديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية التابعة لها، عبر تقنية البث المباشر.وأكدت رئيس الإدارة المركزية في كلمتها أن الهدف من الورشة تطوير مهارات المنسقين الإعلاميين القائمين بالنشر بمواقع الهيئة، ورفع مستوى أدائهم في صياغة الأخبار الصحفية، بما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة الثقافية التي ننتمي جميعًا لها وتنمية وتطوير قدراتهم الإعلامية وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم الإبداعية، متمنية عليهم تطبيق كل ما تلقوه من معلومات بمجال عملهم، ليكون بمثابة مزيج إبداعي في فن صناعة الخبر والكتابة بلغة تتناسب مع الصرح الثقافي الذي ينتمون له.